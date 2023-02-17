Десять дней были под завалами: в Турции после землетрясения чудом выжили два подростка

В Турции на десятый день после мощного землетрясения из-под завалов получили двух подростков: 17-летнюю девушку и 14-летнего парня.

Об этом сообщат BBC и TRT Haber.

В турецкой провинции Кахраманмараш спасли 17-летнюю девушку Алейну Олмез. Она провела под завалами 248 часов – более 10 дней. Впрочем, у пострадавшей проблемы со здоровьем, в частности переохлаждение. Ведь на улице была морозная погода. Ее доставили в больницу Анкары.

Один из спасателей, участвовавший в поисковой операции, говорит, что девушку не сразу удалось достать. В последние часы она находилась со спасателями на связи.

В турецкой провинции Хатай через 260 часов после землетрясения обнаружили 14-летнего мальчика Османа Халеби. Ребенка отвезли в больницу. Пострадавший находится под наблюдением медиков.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Впрочем, за ним были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6. Известно, что землетрясения унесли уже более 41 тыс. жизней.

Украинский МИД сообщил, что в результате мощных землетрясений на юге Турции погибли 5 украинцев, среди них — семья из Запорожья: 46-летняя Юли Петрова и ее двое сыновей — 10-летний Захар и 5-летний Матвей.

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