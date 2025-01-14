Десять стран Евросоюза призвали полностью прекратить покупать российский газ – Bloomberg

С начала агрессии РФ против Украины, страны Евросоюза купили российский газ и нефть на сумму более 200 миллиардов евро.

Десять стран Европы призвали Европейский союз отказаться от поступающего через трубопроводы российского газа, а также от сжиженного газа РФ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Группа из 10 европейских государств подталкивает к более жестким санкциям против России путем введения ограничений на (использование) природного газа и усиления ценовых ограничений на нефть. Страны-союзницы, в число которых входят Швеция, Ирландия, Польша и три страны Балтии, хотели бы запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в Евросоюз, для ограничения поступлений, которые Кремль использует для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

Санкции Евросоюза не распространяются на импорт газа, поскольку несколько стран ЕС все еще используют российское топливо для собственных нужд. Однако полный запрет на поставку российского газа требуется согласие всех 27 стран Евросоюза.

"В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и LNG в возможно ближайшее время… Альтернативой для полного запрета может быть постепенное сокращение использования российского газа и LNG, как уже было определено в дорожной карте программы RePowerEU", — говорится в документе.

К подписанию документа присоединились Дания, Финляндия, Чешская Республика и Румыния.

Подписавшие документы призывают к распространению будущего пакета санкций ЕС на российский флот танкеров, используемых для перевозки сжиженного газа. В частности, к запрету на их обслуживание в портах ЕС.

В документе указывается, что с начала агрессии РФ против Украины, страны Евросоюза купили российский газ и нефть на сумму более 200 миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Фицо заявил о договоренностях с Путиным о газе для Словакии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме прокомментировали прекращение газового транзита через Украину.

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