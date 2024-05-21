Десять украинских военных прошли обучение по обслуживанию F-16: в Минобороны Нидерландов сообщили детали

Десять украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16.

Об этом сообщило 21 мая нидерландское Министерство обороны.

Украинцы научились обслуживать все важные для пилотов части истребителя: шлем, кислородные системы и парашюты на борту.

Также украинские военные тренировались составлять и проверять комплект выживания, позволяющий пилоту истребителя продержаться несколько дней после аварийной посадки. В него входят еда и лекарство.

В Минобороны напомнили, что Нидерланды согласились предоставить Украине минимум 24 F-16.

Напомним, в Воздушных Силах ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших в мире, но Россия попытается их сбить.

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