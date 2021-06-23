Десятая страна в мире пересекла отметку в 100 тысяч смертей от коронавируса

Десятая страна в мире пересекла отметку в 100 тысяч смертей от коронавируса

Страна занимает третье место в мире по уровню смертности, и "в последующие недели ситуация ухудшится".

В Колумбии в среду, 23 июня, количество связанных с COVID-19 смертей пересекло отметку в 100 тысяч случаев.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что последние семь дней страна с 50,3 млн населения занимает третье место в мире по уровню смертности от коронавируса.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес в среду обвинил в печальной статистике антиправительственные протесты, которые начались в конце апреля. Он заявил, что если бы колумбийцы не проводили массовые собрания в течение последних семи недель, "можно было бы избежать более 10 тысяч смертей".

Однако эпидемиологи отмечают, что говорить о влиянии протестов на нынешний всплеск смертности от COVID-19 еще слишком рано.

"Протесты заметно сыграли свою роль в распространении коронавируса, — сказал Диего Росселли, профессор эпидемиологии Университета Ксаверия в Боготе. — Но сейчас озвучивать какие-либо цифры о том, сколько смертей они вызвали, — это просто предположения".

Более 25 тысяч человек умерли от осложнений коронавируса в Колумбии с 1 мая. По словам Росселли, резкому увеличению уровня смертности могли способствовать более заразные варианты вируса.

Усталость от противоэпидемических мероприятий, в частности использования масок и соблюдения дистанции, а также ослабление ограничений на собрания, также повлияли на распространение инфекции в Колумбии и других странах Южной Америки.

"В регионе проживает всего 5% населения мира, но на него приходится почти четверть всех случаев смерти от COVID-19", — говорится в материале.

Между тем правительство Колумбии отменяет ряд ограничений, в частности позволяет ночным клубам, барам и кинотеатрам открыться впервые за более чем год.

Уровень безработицы в Колумбии удвоился в прошлом году, поскольку правительство ввело ряд ограничений, чтобы замедлить распространение инфекции, и ВВП страны сократился на 7%.

А вот вакцинация ускорилась в июне, хотя только 10% населения страны считаются полностью привитыми.

Паола Кабра из больницы Samaritan в Боготе считает лучшим выходом из ситуации возвращение локдауна.

"Но в такой стране, как Колумбия, вы не можете этого сделать, — заметила Кабра. — Большинство людей здесь работает самостоятельно, чтобы заработать на жизнь, и не может позволить себе оставаться дома, ничего не делая".

"Я бы хотела ошибаться, — добавила она. — Но похоже, что в последующие недели ситуация ухудшится".

Напомним, что в Бразилии вспыхнули антиправительственные протесты, когда количество жертв коронавируса превысило 500 тысяч.

Новости Украины: главный санврач рассказал, какими мерами будем сдерживать новый штамм коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку