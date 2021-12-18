Десятая вакцина: ВОЗ одобрила индийскую CovavaxTM для чрезвычайного использования

Остается открытым вопрос, насколько вакцина может помочь в борьбе с новым штаммом "Омикрон"

Всемирная организация здравоохранения разрешила чрезвычайное использование вакцины против коронавируса CovavaxTM, изготовленной индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax.

Об этом информирует Associated Press.

Вакцина будет одобрена рядом стран, которые пускают только привитых против коронавируса путешественников.

Вакцину просто хранить. Для прохождения полного этапа вакцинации необходимо сделать две дозы вакцины.

Остается открытым вопрос, насколько вакцина может помочь в борьбе с новым штаммом "омикрон".

Эта вакцина поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода - она будет применяться, в том числе в рамках программы ВОЗ - COVAX.

CovavaxTM стала девятой вакциной против COVID-19, одобренной ВОЗ.

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