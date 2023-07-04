Десятилетия голода и ядерной зимы: ученые смоделировали сценарий ядерной войны между РФ и США

Исследователи из некоммерческой организации Future of Life Institute смоделировали предполагаемый ядерный конфликт между США и Россией.

Об этом передает Time.

Как показывает видео, не имеет большого значения, кто начинает войну: когда одна сторона запускает ядерные ракеты, другая сторона обнаруживает их и дает ответ еще до удара. Баллистические ракеты с американских подлодок к западу от Норвегии начинают поражать Россию примерно через 10 минут, а российские с севера Канады начинают поражать США через несколько минут.

Великобритания и Франция обладают ядерным потенциалом и обязаны в соответствии со статьей 5 НАТО защищать США, поэтому Россия также ударит и по ним.

Моделирование траекторий ракет в случае американо-российской ядерной войны

Ученые предполагают, что первые удары будут нанесены по электросетям, командным центрам и пусковым ядерным установкам. Межконтинентальным баллистическим ракетам наземного базирования требуется около получаса для полета от запуска к цели. Большие города этих стран станут целями, потому что в них расположены военные объекты.

Моделирование ядерного удара по Москве / Фото: скриншот с видео

Последствия

По словам ученых, в случае ядерной войны сначала электромагнитный импульс в десятки тысяч вольт на метр уничтожит электросети, а раскаленный огненный шар испарит все живое вблизи взрыва. Затем следует радиоактивное грибовидное облако и разрушающая ударная волна, не оставляющая ничего на своем пути.

Далее черный дым поднимется выше облаков и скроют Солнце на десятилетие. Наступит "ядерная зима", которую вряд ли переживет даже половина нашей планеты. Средняя температура в городах упадет на 40 градусов, а в сельской местности – на 20. Более пяти миллиардов человек могут умереть от голода.

"Очевидно, мы не знаем, сколько людей переживет ядерную войну. Но если это даже отдаленно настолько плохо, как прогнозирует это исследование, в ядерной войне нет победителей, а только проигравшие", — отмечают в издании.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

Военный аналитик, полковник Петр Черник объяснил, какой именно ядеркой может "влупить" РФ по Украине.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предупредил мир о возможном приближении к "судному дню" из-за ядерных угроз РФ.

Также начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ подготовила все для организации катастрофы на Запорожской АЭС, которую уже давно заминировала. Сегодня советник руководителя ОП Михаил Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС в 50/50.