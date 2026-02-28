Десятилетний мальчик подал в суд на собственного отца: что стало причиной

Мальчик выиграл в суде дело против отца / © Pixabay

В Китае разгорелся необычный семейный скандал, дошедший до суда . 10-летний мальчик по имени Сяохуэй был вынужден подать иск против собственного отца, чтобы вернуть свои сбережения, которые тот тайно потратил на свою новую свадьбу.

Об этом пишет Oddity Central.

Куда исчезли детские деньги

После развода родителей мальчик остался жить с отцом, открывшим для него банковский счет. Туда мужчина регулярно клал деньги, дарованные ребенку на Лунный Новый год в традиционных красных конвертах. За несколько лет на счету собралась значительная сумма – более 80 тысяч юаней (около 11 700 долларов).

Однако впоследствии отец решил жениться во второй раз. Он отправил сына жить к матери, а все детские сбережения снял со счета, чтобы покрыть расходы по собственной свадьбе. Когда мать Сяохуэя узнала это, мальчик попытался поговорить с папой и вернуть средства, но тот отказался. Муж заявил, что эти деньги дарили преимущественно его родственники и друзья, поэтому он вернет их только тогда, когда сын станет совершеннолетним.

Решение суда

После нескольких неудачных попыток договориться мирно, ребенок обратился в суд. Во время заседаний отец пытался убедить судей, что как законный опекун имеет полное право распоряжаться деньгами сына по собственному усмотрению. Кроме того, он обвинил бывшую жену в том, что именно она подстрекала мальчика в иск.

«Несмотря на аргументы отца, суд постановил, что подаренные деньги юридически принадлежат Сяохуэю как его личная собственность, и отец нарушил его права, даже являясь законным опекуном», — отмечает издание.

В итоге судьи обязали мужа вернуть сыну все незаконно израсходованные сбережения. Вместе с начисленными процентами эта сумма составила 82 750 юаней, что составляет более 12 тысяч долларов.

