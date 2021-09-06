Десятки человек потерпевших и задержанных: в Черногории протестовали против интронизации нового митрополита

Пострадали в стычках и правоохранители.
Десятки пострадавших и полтора десятка задержанных — это последствия протеста в Черногории.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 сентября.
В стране накануне тысячи человек перекрыли дороги, ведущие в город Цетине. Так они пытались остановить проведение Сербской православной церковью интронизации нового митрополита.
Черногория провозгласила независимость от Сербии еще в 2006 году, но церковь Черногории автономии так и не получила. В воскресенье, 5 вересея, Сербский патриарх в монастыре в Цетине был торжественно назначить своего митрополита в Черногории. Церемонию таки провели, но из-за протестов на интронизации сербские церковники должны были прилететь на вертолете и идти в храм под прикрытием спецназа.
Полиция пыталась разогнать протестующих слезоточивым газом. В последующих стычках пострадали 20 правоохранителей и 30 демонстрантов.
Как сообщалось, в прошлом году Сербская церковь, несмотря на пандемию и карантин устраивала в Черногории многотысячные митинги за закон, который предусматривает национализацию храмов, возведенных до 1918 года. От коронавируса умер предыдущий глава СПЦ в Черногории митрополит Амфилохий. У него на похоронах заразился COVID-19 сербский патриарх Ириней, который также вскоре умер . Вместо него патриархом избрали митрополита Порфирия.