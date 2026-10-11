Десятки людей пропали без вести после опрокидывания лодки: среди погибших — дети

Лодка

Реклама

Более 100 мигрантов, среди которых 15 детей, погибли в результате опрокидывания лодки возле Джибути. Еще более 116 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), пишет Clash Report.

Реклама

Трагедия произошла 8-9 октября. На борту лодки, которая направлялась из Джибути в Йемен, находились около 350 человек. Судно опрокинулось вблизи города Обок.

Реклама

Более 80 мигрантов из Эфиопии удалось спасти. В настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются.

Этим маршрутом пользуются десятки тысяч мигрантов из стран Африканского Рога, которые отправляются в государства Персидского залива в поисках работы и лучших условий жизни. Несмотря на опасность морского перехода и продолжающееся насилие в Йемене, люди продолжают подвергать себя риску.

Ранее говорилось, что во Франции погиб 43-летний британец, который во время погружения застрял в узкой подводной пещере на глубине около 88 метров. Его тело обнаружили через два дня после исчезновения, однако спасатели до сих пор не могут поднять его на поверхность из-за сложных условий. По предварительным данным, дайвер мог запутаться в направляющем тросе и не смог выбраться. Мужчина был участником группы из восьми британских спелеодайверов. Французские власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

Новости партнеров