Десятки пассажиров сгорели заживо, оказавшись в ловушке "роскошного" автобуса

В Индии произошло ужасное ДТП / © Daily Mail

На юге Индии загорелся пассажирский автобус, после того, как в него врезался мотоцикл. В результате пожарапогибли по меньшей мере 25 человек.

Трагедия произошла 24 октября в селе Чиннатекуру вблизи Курнула, пишет Daily.Mail.

В полиции рассказали, что «роскошный» автобус с 44 пассажирами на борту, курсировал между городами Хайдарабад в штате Телангана и Бангалор в штате Карнатака, сообщили в полиции.

Во время движения в него врезался мотоцикл, мчавшийся на большой скорости, и застрял. Еще несколько метров автобуса удалось проехать таким образом, однако искры, возникшие в результате трения, охватили топливный бак.

От столкновения возник пожар. Огонь за считанные минуты охватил автобус, заблокировав десятки пассажиров, находившихся внутри — большинство из них спало.

В Индии загорелся автобус с пассажирами внутри / © Daily Mail

«Когда начал распространяться дым, водитель остановил автобус и попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, но огонь был настолько сильным, что он не смог это сделать», — рассказал полицейский Викрант Патил.

В результате аварии погибли по меньшей мере 25 человек, 15 — госпитализированы.

Расследование инцидента продолжается.

