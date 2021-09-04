Десятки погибших: Байден побывал в штате Луизиана, который сильно пострадал после урагана "Ида"

Десятки погибших: Байден побывал в штате Луизиана, который сильно пострадал после урагана "Ида"

Президент призвал американцев противостоять изменению климата.

Американский президент Джо Байден побывал в Луизиане и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида".

Об этом информирует Associated Press.

Во время визита глава Белого дома встретился с местными чиновниками, в частности с губернатором штата Луизиана Джоном Эдвардсом и предложил помощь со стороны федерального правительства. Также он осмотрел окрестности Лапласа, пострадавшего от стихии.

Он также запланировал посетить сильно пострадавшие от наводнения города Лафит, Гранд-Айл, Порт-Фуршон и приход Лафурш. Президент призвал американцев противостоять изменению климата и помочь стране справиться с жестокими штормами, наводнениями и лесными пожарами.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

Напомним, что ранее "Ида" обрушилась на Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Также читайте Устранение последствий урагана "Ида" обойдутся США в 80 миллиардов долларов

Обильные осадки привели к наводнениям, которые затопили метро, машины и нижние этажи домов. В результате наводнений от остатков "Иды" погибло по меньшей мере 49 человек.

Напомним:

Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения.

принес в США небывалые ливни и наводнения. Мэр кроме чрезвычайников и копов. В соцсетях разлетелись кадры, где Здесь впервые в истории города — В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвижения, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить.

58 человек погибли в США из-за урагана "Ида", который прокатился северо-востоком страны

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку