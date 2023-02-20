Десятки погибших и сотни пострадавших: в Бразилии произошли наводнения и оползни (фото и видео)

В воскресенье, 19 февраля, сильные дожди в прибрежных районах на юго-востоке Бразилии повлекли за собой наводнения и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере 24 человека, сотни жителей пострадали и более полутысячи человек остались без крыши над головой.

Об этом сообщает Reuters.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды и продолжают поиски жертв. В Сан-Паулу, наиболее развитом и населенном штате района, выпало более 600 миллиметров осадков. По прогнозам, дожди будут продолжаться в ближайшие дни.

Бразильцы в соцсетях опубликовали фото и видео, на которых видны существенные разрушения и другие последствия. Пострадали многие дома, автомобили и местная инфраструктура. Некоторые авто смыло с проезжей части.

Для шести населенных пунктов штата объявили 180-дневную стихийное бедствие. Эксперты описали ситуацию как беспрецедентную экстремальную погоду. Федеральное правительство призвало министров оказать помощь пострадавшим и восстановить инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя. Символ Рио расположен на вершине горы Корковаду, на высоте 710 метров, и довольно часто притягивает молнию.