Ядерный Пакистан на грани новой войны: эскалация с Афганистаном перерастает в масштабные бои

Жители, покинувшие свои дома после пограничных столкновений между пакистанскими и афганскими силами, ждут транспорта в Чамане, Афганистан. / © Bloomberg

Пакистан и Афганистан сообщают о десятках погибших военных в результате эскалации боевых действий на общей границе. Столкновения, продолжающиеся с минувших выходных, стали самыми серьезными за последние месяцы и уже привлекли внимание международного сообщества.

Об этом сообщает Bloomberg.

По заявлению пакистанских военных, в ответ на атаки афганских сил в районах Спин-Булдак и Куррам в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва было уничтожено до 50 афганских солдат. В то же время представитель режима "Талибана" Забиулла Муджахид утверждает, что афганские войска отразили вторжение пакистанских подразделений, захватив оружие, танки и несколько позиций противника.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации. Кабул заявил, что Пакистан совершил авиаудары по афганской территории, в результате которых погибли мирные жители, а более сотни человек получили ранения. Исламабад эти обвинения отвергает, зато сообщает об уничтожении более 200 афганских солдат и потере 23 своих военнослужащих.

По информации пакистанских военных, во время ночных боев в районе Куррам было ликвидировано около 30 бойцов Талибана и уничтожено несколько бронетанковых единиц. Также сообщается о гибели около 20 талибов в провинции Белуджистан.

Ситуация на границе остается напряженной. Пакистан призывает Кабул прекратить использование своей территории для нападений боевиков пакистанского "Талибана", в то время как афганские власти эти обвинения отрицают.

Тем временем президент США Дональд Трамп, направляющийся в Египет на мирный саммит по Газе, заявил о готовности способствовать прекращению боевых действий между двумя странами.

Напомним, ранее Министерство обороны правительства Талибана сообщило, что афганская армия атаковала военные объекты Пакистана вдоль восточной и южной границ Афганистана. Военные действия против ядерного государства власти Афганистана называют ответом на агрессию.