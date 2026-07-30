Десятки погибших, под завалами ТРЦ ищут людей: землетрясение привело к трагедии в Японии

Больница в Японии (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Число погибших в результате мощного землетрясения на юго-западе Японии возросло до 30. По меньшей мере 62 человека получили ранения, поисково-спасательные работы продолжаются в торговом центре, на бумажной фабрике и среди разрушенных домов.

Детали рассказывает издание The Guardian.

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник на острове Кюсю. Наибольшие разрушения претерпела префектура Кумамото.

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В спасательную операцию привлекли около пяти тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии. Их работу усложняют температура воздуха до 35 градусов и повторное ночное землетрясение магнитудой 5,8.

Поиск в торговом центре

Около 170 спасателей работают в торговом центре Aeon в Касиме. Во время землетрясения внутри находились тысячи человек.

По информации компании, около трех тысяч посетителей успели эвакуировать на автостоянку. Впоследствии в другой части здания произошел взрыв газа.

Из-под завалов извлекли 12 человек, шесть из них погибли. В компании заявили, что в зоне взрыва находились работники магазина, вернувшиеся в здание после эвакуации.

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Причину взрыва устанавливают. Президент Aeon извинился за то, что компания не смогла предусмотреть опасность.

На кадрах японских медиа видны обрушенные части потолка, металлические конструкции и обломки на полу. Спасатели продолжают обследовать поврежденное помещение.

Обвал на бумажной фабрике

Полиция и Силы самообороны также ищут работника под завалами фабрики Nippon Paper в городе Яцусиро. Там обрушилась дымовая труба.

Десять человек оказались заблокированы под обломками. Восемь из них погибли, еще двое получили травмы.

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Среди жертв гражданин Вьетнама — технический стажер, на которого упал кран на предприятии, где он работал.

Тысячи домов остались без воды и света

По данным властей Кумамото, почти 23 тысяч домов остались без электроэнергии, а около 75 тысяч — без водоснабжения.

Приблизительно 15 тысяч человек эвакуировали до 400 временных укрытий. Силы самообороны доставляют туда воду, продукты и переносные холодильники.

«Мы делаем все возможное, чтобы спасение жизней оставалось приоритетом, и прилагаем усилия для доставки жизненно необходимых товаров, прежде всего воды», — заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Снятые с воздуха кадры свидетельствуют, что некоторые дома были полностью разрушены, а часть построек обрушилась в реку.

Подземные толчки достигли максимального седьмого уровня по японской семибальной шкале сейсмической интенсивности Синдо. По данным Национального управления геопространственной информации, на отдельных участках земная поверхность сместилась на 87 сантиметров.

Предприятия остановили производство

Из-за землетрясения часть автомобильных и полупроводниковых предприятий на Кюсю временно прекратила работу.

Toyota остановила три завода для оценки ситуации со снабжением и логистикой. Honda приостановила работу предприятия по производству мотоциклов.

Компания TSMC возобновила производство на заводе в Кумамото, в то время как Sony, Renesas Electronics и Tokyo Electron временно приостановили работу.

Кюсю – один из ключевых центров автомобильной и полупроводниковой промышленности Японии. По оценкам аналитиков, большинство остановок производства связано с мерами предосторожности, а не со значительными повреждениями заводов.

Ранее в Венесуэле после двух мощных землетрясений, произошедших в конце июня, число погибших превысило 4 тысячи человек. Еще около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Более всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий стихии. По данным властей, десятки тысяч человек получили травмы, а значительное количество зданий было повреждено или разрушено.

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