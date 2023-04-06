Десятки ракет из Ливана атаковали города на севере Израиля: есть пострадавшие (видео)

В четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах, с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справились с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и искалечили людей.

Как сообщает издание The Times of Israel, в городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены воздушной тревоги.



Армия обороны Израиля заявила, что одна ракета была идентифицирована и перехвачена "Железным куполом".

Вскоре сирены продолжили звучать в других городах по всему региону.

На распространяющихся в Интернете кадрах видны следы дыма от ракет-перехватчиков "Железный купол". Служба спасения Маген-Дэвид-Адом сообщила, что один мужчина получил легкое ранение осколками, а женщина получила травмы, когда бежала в бомбоубежище.

Одна из ракет, запущенная с южного Ливана, нанесла ущерб дороге и зданию в северном городе Шломе. Сообщений о пострадавших в городе нет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был проинформирован об инцидентах, произошедших в первый день праздника Песах, и проведет их оценку с военными и руководителями службы безопасности. Вечером он созывает Совбез.

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Израильская армия в ответ выпустила несколько снарядов по позициям вблизи деревень Колайле и Маалие на ливано-израильской границе. О жертвах не сообщается.

Ракетный обстрел произошел на фоне высокой напряженности после ракетных обстрелов из Сектора Газа, столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, а также предполагаемого иранского беспилотника, запущенного из Сирии в начале этой недели.

В издании предполагают, что ракетные обстрелы из Ливана были совершены палестинскими группами боевиков при поддержке террористической группы Хезболла, контролирующей южный Ливан.

Мониторинговая группа "Арабская разведка" в Twitter сообщила, что с территории Ливана было выпущено за 10 минут около ста ракет, опубликовав карту с обозначениями мест нанесенных ударов.

| Un attaque massive à la roquette contre des villes israéliennes peuplées a lieu actualmente depuis le #Liban. Environ 100 roquettes ont été tirées en 10 минут. pic.twitter.com/xpWVWv3EvD — Arab Intelligence — المخابرات العربية (@Arab_Intel) April 6, 2023

Напомним, ранее Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем защиты от дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским "шахидам".

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