Десятки ракет ударили по Израилю: что происходит на Ближнем Востоке

Пострадавших в результате этого обстрела не было.

Вечером пятницы, 12 апреля, на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за десятков ракет, выпущенных с территории Ливана.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации издания, в приграничном регионе на юге Ливана слышны звуки взрывов средств израильской ПВО, перехватывавших ракеты. Удары были направлены на северный Израиль и аннексированные Голанские высоты.

Поддерживаемая Ираном ливанская группировка "Хезболла" опубликовала заявление, в котором утверждает, что обстреляла "вражеские артиллерийские позиции в Зауре десятками ракет "Катюша" в поддержку палестинцев в Газе и в ответ на атаки Израиля на юг Ливана".

Как сообщает издание The Times of Israel, пострадавших в результате этого обстрела не было.

В этом же израильском издании также сообщили, что из-за риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке американский авианосец Dwight Eisenhower прошел на север через Красное море в сторону Израиля.

"Военный корабль может перехватывать ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном", — говорится в сообщении.

Ранее Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "не мешать и отойти в сторону", поскольку страна собирается нанести ответный удар по Израилю за атаку на иранское консульство в Сирии.

Напомним, американские чиновники сообщили, что Иран готовит большую атаку на Израиль и она может состояться 12 апреля. Атака будет включать более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты.

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