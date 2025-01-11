Десятки раненых: во Франции два трамвая столкнулись "лоб в лоб"

В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно.
11 января, на вокзале Страсбурга произошло столкновение двух скоростных трамваев. В результате пострадало более 20 человек.
Об этом сообщило BFMTV.
По информации СМИ, авария произошла на остановке "Gare Centrale", сейчас власти направили на место "многочисленные ресурсы" для помощи пострадавшим.
Источники в полиции, к которым имеет доступ телеканал BFMTV, отметили, что причиной массовой аварии стала ошибка при переключении путей.
Телеканал имел возможность пообщаться с одним из пассажиров трамвая, который, к счастью, не получил травмы.
"При ударе пассажиры упали друг на друга", – сказал пассажир.
Он заметил о случившемся с женщиной, которая осталась лежать на земле после аварии, в то время как другие люди встали.
Авария вызвала "значительные перебои" на трамвайных линиях. Из-за чего трамваи больше не имеют доступа к центральному вокзалу.
Напомним, во Франции машинист скоростного поезда TGV, перевозивший более 400 пассажиров на скорости 300 километров в час, покончил с собой, выпрыгнув из кабины.
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