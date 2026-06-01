Десятки сильных взрывов и черный дым: завод фейерверков взлетел в воздух

Взрывы на Малти

Сегодня, 1 июня, на Мальте прогремели мощные взрывы. Загорелась и начала взрываться фабрика фейерверков в районе Салины. Пока известно о двух раненых фермерах. Взрывы уже повредили несколько объектов недвижимости.

Об этом сообщает The Times of Malta.

На Мальте взрывается фабрика фейерверков: есть раненые

Сегодня утром район Салины на севере Мальты прогремели десятки взрывов. Местная фабрика фейерверков загорелась и начала взрываться. В воздух поднялся густой столб дыма.

Взрыв на фабрике фейерверков в Лурде на Трик-иль-Каде повредил имущество в этом районе. Полиция сообщила, что все люди, которые работали на месте, а также жили рядом, спасены. Двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, которые обрабатывали соседние поля, госпитализированы с шоком и легкими травмами.

Около 6:30 утра на острове прогремели три мощных взрыва, которые почувствовали даже в центре и на севере страны. Очевидец Эдвард Мерсиек из соседнего Магтаба рассказал, что от ударной волны выбило замки на дверях его дома, а в небо поднялся столб дыма высотой около тысячи футов.

«Ощущение было такое, будто кто поднял молоток размером с грузовик и забил им по стене моего дома», — рассказал мужчина.

Бывший депутат Клодетт Буттиджедж сначала восприняла первый взрыв за фейерверк. Однако второй удар был столь сильным, что от ударной волны согнулись алюминиевые оконные рамы.

В результате взрывов в соседних домах и Кавре выбило стекла, а улицу Трик-ис-Салини засыпало камнями, из-за чего пострадал курьер и были повреждены авто. Из-за угрозы новых взрывов людей эвакуировали из района, а движение транспорта ограничили.

У людей возникли опасения по поводу судьбы скота на соседних фермах, но фермеров не пустили проверить животных до полной зачистки территории.

Фонд MaYA сообщил о значительных убытках ферм в районе взрыва, в частности повреждении конструкций, гибели скота и сильном стрессе у животных. Организация призвала властей оказать пострадавшим всю необходимую поддержку, как только это станет безопасно.

Люди вспомнили, что эта фабрика уже когда-то взрывалась восемь лет назад, в мае 2018 года. А сам взрыв снова произошел на следующий день после оглашения результатов выборов.

Напомним, что в пакистанском городе Кветта, административном центре провинции Белуджистан, произошел теракт на железнодорожном вокзале. По предварительным данным правоохранителей, взрыв совершил смертник в момент, когда по станции проходил поезд.

В результате теракта почти сразу стало известно по меньшей мере о 23 погибших и 71 раненом. Количество пострадавших продолжает расти. В местных больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), которая выступает за отделение региона от Пакистана и уже неоднократно совершала подобные масштабные нападения.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил этот террористический акт, подчеркнув, что он не поколеблет решительность народа.

