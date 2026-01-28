Тнакер / © marinetraffic.com

Реклама

Сокращение импорта российской нефти Индией привело к накоплению десятков танкеров, заполненных сырьем, которые в последние недели остаются в море без возможности разгрузки. Часть судов сосредоточена у индийского побережья, другие — в районе Омана.

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным агентства, хотя количество танкеров у берегов Омана постепенно уменьшается, большинство покинувших этот район судов переместились ближе к Индии. Отдельные танкеры сменили курс в сторону Китая, однако только одному судну удалось фактически разгрузить груз.

Реклама

Общий объем хранящейся на танкерах в море российской нефти оценивается примерно в 140 миллионов баррелей. Это свидетельствует о серьезных затруднениях с реализацией сырья на фоне сокращения ключевых направлений экспорта.

Bloomberg отмечает, что в прошлом месяце поставки российской нефти в индийские порты резко упали — около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень за последние три года.

В январе падение импорта продолжилось: за первые 25 дней месяца средний объем поставок составил всего 1,12 миллиона баррелей в сутки. Аналитики связывают эту динамику, в частности, со вступлением в силу запрета Евросоюза на импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти, которая начала действовать 21 января.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море у побережья Алжира потерял управление крупнотоннажный танкер «Прогресс», находящийся под санкциями из-за транспортировки российской нефти .

Реклама

Мы ранее информировали, что импорт российской сырой нефти в Индию может упасть ниже 1 млн баррелей в день, поскольку эта страна хочет заключить торговое соглашение с США .