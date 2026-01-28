- Дата публикации
Десятки танкеров «теневого флота» застряли в море после отказа Индии от российской нефти — Bloomberg
Уменьшение закупок российской нефти со стороны Индии привело к резкому росту количества танкеров, которые не могут разгрузиться и вынужденно простаивают у побережья Южной Азии и Ближнего Востока.
Сокращение импорта российской нефти Индией привело к накоплению десятков танкеров, заполненных сырьем, которые в последние недели остаются в море без возможности разгрузки. Часть судов сосредоточена у индийского побережья, другие — в районе Омана.
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным агентства, хотя количество танкеров у берегов Омана постепенно уменьшается, большинство покинувших этот район судов переместились ближе к Индии. Отдельные танкеры сменили курс в сторону Китая, однако только одному судну удалось фактически разгрузить груз.
Общий объем хранящейся на танкерах в море российской нефти оценивается примерно в 140 миллионов баррелей. Это свидетельствует о серьезных затруднениях с реализацией сырья на фоне сокращения ключевых направлений экспорта.
Bloomberg отмечает, что в прошлом месяце поставки российской нефти в индийские порты резко упали — около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень за последние три года.
В январе падение импорта продолжилось: за первые 25 дней месяца средний объем поставок составил всего 1,12 миллиона баррелей в сутки. Аналитики связывают эту динамику, в частности, со вступлением в силу запрета Евросоюза на импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти, которая начала действовать 21 января.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море у побережья Алжира потерял управление крупнотоннажный танкер «Прогресс», находящийся под санкциями из-за транспортировки российской нефти .
