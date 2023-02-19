Десятки тысяч человек снова митинговали в Израиле против реформирования судебной системы

В субботу вечером, 18 февраля, на улицы Израиля вышли десятки тысяч протестующих, которые не согласны с нововведениями в судебной системе страны. На подобные масштабные митинги жители государства собираются еженедельно с начала января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Активисты устроили несколько перформансов. В частности, толпа митингующих несла большую копию декларации независимости Израиля, а один из мужчин оделся в костюм рыцаря. Он пришел на протест с государственным флагом, как и многие другие граждане.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, а также его правые и религиозные союзники надеются принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти, предоставляя законодателям больше полномочий по назначению судей.

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Сторонники реформы уверены, что суд нужно избавить от чрезмерного вторжения в политику. Критики же убеждены, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. По мнению протестующих, подобные судебные реформы угрожают демократическим ценностям Израиля.

Ранее мы сообщали, что в центре Белграда митинговали сотни сербских националистов и пророссийских активистов. Они угрожали беспорядками в случае принятия властями Сербии плана по улучшению отношений с Косово.

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