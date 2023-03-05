Десятки тысяч человек в Израиле вышли на демонстрацию против судебной реформы

Митинги прошли в Тель-Авиве и нескольких городах.

В субботу, 4 марта, десятки тысяч жителей Израиля вышли на демонстрацию против правительственного плана пересмотра правовой системы страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Наибольший протест на этой неделе состоялся в Тель-Авиве, столице Израиля. Демонстрации прошли еще в нескольких городах государства. Столичные протестующие вышли на улицы с государственными, палестинскими флагами, а также с флагами радуги.

Люди восклицали: "Свободу!", а некоторые участники демонстрации держали транспаранты с портретами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и жестких политических деятелей в мировой истории с текстом "От нации стартапа к нации остановки".

Десятки тысяч человек протестовали в Израиле

Десятки тысяч человек протестовали в Израиле

Десятки тысяч человек протестовали в Израиле

Десятки тысяч человек протестовали в Израиле

Подобные протесты в Израиле проходят уже девятую неделю подряд. Напомним, Нетаньяху, а также его правые и религиозные союзники надеются принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти. Согласно документу, законодателям предоставляется больше полномочий по назначению судей.

Критики реформы убеждены, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. По мнению протестующих, судебная реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. А вот сторонники реформы уверены, что суду нужно избавить от чрезмерного вторжения в политику.

Ранее мы сообщали, что сотни тысяч испанцев в Мадриде вышли на акцию протеста. Они митинговали против управления региональным правительством столичными службами здравоохранения.

Читайте также: