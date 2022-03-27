Десятки тысяч людей в Лондоне вышли на митинг, чтобы поддержать Украину (фото)

Марш в поддержку Украины организовал мэр Лондона Садик Хан.
В центре Лондона на Трафальгарской площади десятки тысяч человек собрались в субботу, чтобы выразить солидарность с народом Украины, который уже больше месяца противостоит российской агрессии.
Об этом пишет The Guardian.
Мэр Лондона Садик Хан, организовавший марш, заявил, что Лондон стоял "плечом к плечу с Украиной в ее самые темные времена".
На акции также были знаменитости, предлагавшие свою поддержку. Среди них была актриса Хелен Миррен.
"Важно, чтобы мы направили сообщения поддержки, чтобы украинцы знали, что они не одиноки, и я горжусь тем, что жители Лондона стоят вместе в поддержку Украины", — сказала она.
Напомним, легендарная норвежская актриса Лив Ульман поддержала Украину на церемонии вручения наград.
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