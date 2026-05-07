Американские войска ждут команды по Ирану / © Associated Press

Реклама

Американские войска на Ближнем Востоке уже готовы. Армия США ждет указаний по дальнейшим действиям, поскольку официальные лица подают противоречивые сигналы о состоянии военных действий против Ирана.

Дональд Трамп отправил 50 тысяч солдат для участия в войне против Ирана, включая авианосцы, эсминцы, экспедиционные подразделения морской пехоты и боевые самолеты. Об этом пишет The New York Times.

Американские войска ждут команды по Ирану

Американские военные, отправленные в Иран, были частью заявленной Трампом миссии по уничтожении ракет и иранской ракетной промышленности. Сейчас американские военные находятся в режиме готовности.

Реклама

Во вторник, 5 мая, госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что основная цель операции заключалась в оказании помощи судам в Ормузском проливе.

Вчера, 6 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что он прекратит войну и обеспечит беспрепятственный проход судов через пролив, если Иран «согласится выполнить то, о чем договорились». Трамп добавил, что если Иран не согласится, США начнут бомбардировать регион.

ВМС США продолжают блокаду всех судов, которые входят и выходят из иранских портов. Также вчера американцы вывели из строя иранский нефтяной танкер, пытавшийся пересечь блокаду.

До начала войны с Ираном в регионе находились около 40 тысяч американских военных — в Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Реклама

Среди американского контингента в Иране также находятся около 2 тысяч десантников — бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США. Их могут использовать для захвата острова Харк, являющегося центром иранского экспорта нефти.

Есть вариант, что эти войска привлекут к захвату аэродрома. Пока неизвестно, что США собираются делать с аэродромом в Иране после его захвата.

В регион прибыли 2500 морских пехотинцев и еще 2500 моряков. Также неизвестно, какие задачи им хотят дать. В марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен американских военнослужащих сил специальных операций. Такие войска могут использоваться для уничтожения высокообогащенного урана на ядерном объекте в Исфахане.

В Аравийском море находятся авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш-старший», ударные группы вместе с флотилиями военных кораблей и более 10 тысяч моряков и морских пехотинцев. Оттуда они могут начать наносить удары по Ирану.

Реклама

Война в Иране — последние новости:

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США ни за что не позволят Ирану создать ядерное оружие. По его словам, ситуация под полным контролем, а иранцы сами очень хотят начать переговоры.

В ходе общения с журналистами в Белом доме президент подчеркнул, что Вашингтон заблокирует любые попытки Тегерана получить ядерный потенциал, назвав текущее противостояние «схваткой», в которой Соединенные Штаты полностью владеют инициативой.

Трамп убежден, что мирное соглашение будет достигнуто в любом случае, поскольку Иран заинтересован в диалоге. Он отметил, что Белый дом ожидает конкретных предложений, которые бы удовлетворили американскую сторону.

По данным источников Axios, США и Иран приблизились к подписанию одностраничного меморандума о прекращении войны на Ближнем Востоке. В основу документа положен американский план из 14 пунктов, предусматривающий 30-дневные переговоры по ядерной программе Тегерана, санкциям и судоходству в Ормузском проливе.

Реклама

Ключевым достижением может стать согласие Ирана на вывоз высокообогащенного урана из страны, возможно даже в США. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана на важные вопросы в течение 48 часов.

Новости партнеров