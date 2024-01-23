Десятки тысяч украинцев планируют приехать в Канаду в ближайшие месяцы – CNV News

С марта 2022 года канадское правительство выдало 936 293 временных экстренных виз для украинцев.

Агентства расселения Канады готовятся к концу марта 2024 года принять десятки тысяч украинцев.

Об этом сообщает CNV News.

С марта 2022 канадское правительство выдало 936 293 временных экстренных виз для украинцев, которые хотят работать или учиться в Канаде на время полномасштабной войны.

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По состоянию на 28 ноября, в Канаду переехало всего 210 178 человек. Еще примерно 90 тысяч владельцев экстренных виз планируют приехать в скором времени, свидетельствуют опросы, проведенные Министерством иммиграции беженцев и гражданства Канады.

Инициатива Operation Ukraine Safe Haven появилась, чтобы централизовать взаимодействие между местными правительствами и агентствами по поселкам, оказывающими помощь украинцам в Канаде.

Директор Operation Ukraine Safe Haven Сарош Ризви сообщил, что в ближайший период ожидается значительное увеличение количества прибывших украинцев по сравнению с предыдущими месяцами.

"У нас нет того уровня общественного интереса, который был два года назад", — сказал Ризви. В то же время он добавил, что сейчас уже госсектор больше подготовлен к приросту мигрантов.

Ожидается, что новоприбывшие расселятся в небольших городках, где легче найти жилье.

Еще одна организация – Pathfinders for Ukraine – помогает украинцам определиться, будет ли приезд в Канаду правильным решением.

"Поскольку поддержка в некоторых европейских странах исчезает, у украинцев, которые не хотят возвращаться на войну, может сейчас возникнуть соблазн приехать в Канаду, даже если это не совсем подходит. Для многих людей Канада является правильным выбором, но для многих – нет", сказал представитель организации Рэндалл Баран-Чонг.

Кому легче обосноваться в Канаде

По его словам, есть несколько факторов, которые дают людям больше шансов на успех в Канаде:

насколько люди способны приспосабливаться,

есть ли у них семья или съемки в Канаде,

говорят ли они по-английски или по-французски, или хотят работать,

есть ли у них хоть какие-нибудь деньги, которые помогут оплатить значительную стоимость аренды жилья, пока они не устроятся на работу.

Первоначальным крайним сроком для свободного въезда в Канаду из Украины был март 2023 года. Но министр иммиграции Шон Фрейзер продлил его еще на год. Всплеск прибытия наблюдался непосредственно перед начальным дедлайном, что свидетельствует о возможном ажиотаже перед текущим дедлайном.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко призвал Европу остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

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