Десятки ударов кнутом за одно видео: суд в Иране вынес жестокий приговор известной певице

Певицу Парасту Ахмади приговорили к избиению плетьми / © скриншот с видео

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В июне 2026 года уголовный суд в Иране вынес суровый приговор 29-летней певице Парасту Ахмади и ее музыкантам из-за вирусного стрима, во время которого девушка пела с непокрытой головой. Артистов обвинили в образе общественной морали путем создания вульгарного контента, назначив им физическое наказание, а также двухлетний запрет на выезд из страны и творческую деятельность.

Об очередном вопиющем акте культурных репрессий со стороны иранского режима пишет The Guardian.

Безосновательные обвинения

Масштабные репрессии начались после исполнения артисткой песни «Из крови молодежи родины» в прямом эфире на YouTube в конце 2024 года. Девушку и ее музыкантов ненадолго задержали сразу после трансляции, а впоследствии власти открыли полноценное уголовное дело. Однако правозащитники отмечают, что такие действия суда абсолютно безосновательны и грубо нарушают международные обязательства по запрету пыток.

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"Пение, исполнение музыки и создание или распространение музыкальных произведений женщинами не являются преступлением по иранскому уголовному законодательству", - пояснил правозащитник Моин Хазаэли.

Сопротивление тирании и поддержка мира

Директор правозащитного центра Бахар Гандехари отметила, что это наказание еще раз демонстрирует огромную пропасть между реальной жестокостью режима и его пропагандой. Приговор усилил страхи среди иранских художников, однако вдохновил многих на дальнейшую борьбу против жесткой цензуры. В частности, иранская актриса Сетарех Малеки, вынужденная бежать в эмиграцию, призналась, что смелое выступление Ахмади возродило в ней дух сопротивления.

«Зная все последствия, с которыми придется столкнуться, она все равно отказалась отречься от своего права как женщины жить, петь и быть услышанной», — подчеркнула Сетарех Малеки.

Напомним, власти «Талибана» продолжают жесткую «зачистку» культурного пространства Афганистана. По всей стране сожгли сотни национальных инструментов, собранных полицией морали в течение года, а сама музыка объявлена вне закона .

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