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Десятки взрывов в Новороссийске: дроны "поджарили" нефтяной терминал "Шесхарис" (фото, видео)
После дроновых ударов горит промышленная площадка «Грушовая» — резервуарный парк перевалочного комплекса «Шесхарис».
В ночь на 8 июня Новороссийск содрогнулся от массированной атаки беспилотников. Местные жители сообщили о десятках взрывов и мощном пожаре на нефтяном терминале «Шесхарис».
Об этом сообщили телеграм-каналы и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Жители Новороссийска Краснодарского края РФ заявили о масштабной атаке в ночь на 8 июня. По информации с места событий, в городе прогремело не менее 50 взрывов, после чего возник пожар.
По словам очевидцев, возгорание произошло на промышленной площадке «Грушовая» — резервуарном парке перевалочного комплекса «Шесхарис».
«В Новороссийске после атаки Сил обороны пылает нефтебаза „Грушевая“. Это один из крупнейших нефтеперевалочных объектов на юге РФ, который функционирует как основной резервуарный парк промышленного комплекса „Шесхарис“. Именно отсюда нефть через тоннель в горах спускается в порт для загрузки на экспортные танкеры», — написал в свою очередь в Сети Стерненко.
Напомним, нефтяной терминал «Шесхарис» уже не впервые попадает под удары дронов. Так, он был атакован в ночь на 23 мая. После ударов на терминале вспыхнул пожар. OSINT-аналитики подтвердили место возгорания на этом объекте «Черномортранснефти». Российские власти масштабы повреждений официально не комментировали.