На месте пожара работали спасатели / © facebook.com/sandrokiriak

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В ночь на 15 ноября был атакован военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области РФ.

Об этом пишет мониторинговый телеграмм-канал Exilenova+.

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«По нашей информации, раздалось по меньшей мере 30 взрывов. Под атакой находились аэродромная инфраструктура, места стоянки боевых самолетов, склады боеприпасов и другие объекты», — говорится в сообщении.

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин утверждает, что минувшей ночью на севере региона был сбит 31 беспилотник.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально не комментировал эту информацию.

Аэродром «Ахтубинск» является местом базирования 929 Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ — одного из основных центров испытаний и оценки новых образцов военной авиационной техники и вооружения.

Напомним, ночью в Ростовской области РФ массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, могли быть поражены энергетические объекты.

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