Детей, переболевших коронавирусом в Индии, поражает смертельно опасный синдром

Мультисистемный воспалительный синдром развивается через четыре-шесть недель после выздоровления от COVID-19.

В Индии выявляют случаи редкого опасного для жизни мультисистемного воспалительного синдрома среди детей, переболевших коронавирусом. Обычно такое состояние развивается через четыре-шесть недель после того, как дети и подростки выздоровели от COVID-19.

Как пишет BBC, педиатры по всей Индии сообщают о все большем количестве случаев этого редкого, но тяжелого состояния. Пока неизвестно, сколько именно детей пострадало от этого синдрома. К примеру, в США, зафиксировано более 4 тысяч таких случаев и 36 смертей от этой болезни.

"Я бы волновался по поводу этого состояния. Мы просто не знаем, насколько серьезна эта проблема. Это вызывает беспокойство, но мы все еще не имеем данных о тяжести этой болезни в Индии", — сказал индийский врач Калантри.

В больнице Гангарама в Дели врач Дхирен Гупта, педиатр интенсивной терапии, наблюдал более 75 пациентов в возрасте от четырех до 15 лет с марта, когда началась вторая волна коронавируса. Он считает, что таких случаев в столице и пригородах было более 500.

Врачи утверждают, что состояние является результатом чрезвычайной иммунного ответа на вирус, который может привести к воспалению жизненно важных органов.

Симптомы часто могут имитировать другие заболевания с самого начала:

высокая и устойчивая температура;

сыпь;

покраснение глаз;

воспаление лимфатических узлов;

боль в желудке;

низкое кровяное давление;

боль в теле;

вялость.

Некоторые симптомы похожи на болезнь Кавасаки, другую редкую болезнь, которая в основном поражает детей в возрасте до пяти лет.

"Синдром — это действительно спектр заболеваний от болезни, похожей на Кавасаки, до полиорганной недостаточности", — утверждает доктор Джума Санкар, доцент кафедры педиатрии в Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS).

По словам врачей, всплеск воспаление может привести к ужасному состоянию: септическому шоку, дыхательной недостаточности и поразить различные органы, такие как сердце, почки и печень. Медики США отмечают, что дети с мультисистемным воспалительным синдромом имеют неврологические симптомы.

"Родители должны быть на страже и вести к педиатру детей, которые выздоровели от COVID-19, но имеют симптомы болезни", — сказала доктор Гупта.

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