Детей учат управлять дронами, границы покрывают бункерами: как Европа готовится к войне с РФ

Как Европа готовится к войне с РФ / © ТСН

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Страны Восточной Европы, расположенные вблизи границ с Россией, готовят новые стандарты безопасности для всего Североатлантического союза. Они демонстрируют переход от формальных цифр в бюджете к реальной готовности государств к тотальной обороне от Путина.

Об этом пишет Newsweek.

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Соседи России готовятся к обороне и войне

На саммите НАТО в 2025 году в Гааге все страны-члены обязались направлять 5% ВВП на оборонные нужды для защиты от угроз и справедливого распределения финансового бремени. Лидерами этой инициативы стали именно соседи РФ: Польша (4,3% ВВП в 2025 году), Литва (4%), Латвия (3,7%) и Эстония (3,4%), а также Дания (3,3%).

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Несмотря на небольшие размеры стран, именно они показывают самый высокий уровень готовности к возможному конфликту с РФ.

Восточноевропейские страны сформировали свое видение обороны из-за опыта советской оккупации и длительного периода репрессий, ссылок и русификации. В отличие от Западной Европы, которая после завершения Холодной войны рассматривала Россию как экономического партнера и сокращала войска, страны Балтии и Польша осознавали постоянное наличие угрозы.

Для сравнения, численность Бундесвера сократилась с 585 тысяч в 1990 году до 177 тысяч в 2016, а армия Великобритании с 2000 по 2024 год уменьшилась на 30%.

После вступления в НАТО регион начал активную модернизацию вооруженных сил. Этому предшествовали, в частности, многочисленные гибридные и военные агрессии РФ. К примеру, масштабная кибератака на Эстонию 2007 года из-за переноса противоречивого памятника «Бронзовый солдат» в Таллинне, которая вывела из строя правительственные, банковские и медийные ресурсы, вторжение РФ в Грузию в 2008 году, а также аннексия Крыма в 2014 году.

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После начала полномасштабной войны в Украине оборонные меры значительно ускорились. Сейчас на границах с РФ возводится 950-километровая линия обороны с бункерами, зубами дракона и минными полями. Ее интегрируют с польской программой «Восточный щит».

Все это хотят успеть реализовать до 2028 года для защиты границ с Беларусью и Калининградской областью РФ. Особое внимание уделено Сувальскому коридору — ключевой точке потенциального напряжения между Польшей, Литвой, Беларусью и Калининградом.

Кроме сухопутной обороны, Польша готовится сформировать самую большую армию в ЕС и вторую в НАТО после США. В странах Балтии уже вернули срочную службу. К слову, в Литве фиксируют рекордное количество добровольцев.

Концепция «тотальной обороны» охватывает и другие сферы общества, в частности цифровую и гражданскую безопасность, а также энергетическую независимость. Для этого Эстония открыла дата-посольство в Люксембурге, чтобы уберечь государственные реестры на случай оккупации. В школах Балтии детей обучают управлению дронами, а гражданские больницы готовят к условиям военного времени.

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На фоне критики оборонных расходов Европы со стороны Дональда Трампа, бывшие «слабейшие звенья» Альянса трансформируются в главных инноваторов европейской безопасности.

Путин может сорвать переброску войск НАТО

Напомним, федеральное правительство Германии разрабатывает обходные механизмы на случай, если региональные власти с участием ультраправой партии «Альтернатива для Германии» попытаются заблокировать или задержать перемещение сил НАТО по территории страны.

Опасения Берлина связаны с ростом популярности AfD, чьи представители придерживаются пророссийских взглядов. Если эта партия возглавит правительства в отдельных землях, она получит контроль над региональной полицией и админресурсом и сможет существенно замедлить логистику Североатлантического союза.

Германия должна играть роль главного логистического узла НАТО во время возможной атаки России, а процесс переброски тяжелой техники и сотен тысяч военнослужащих на восточный фланг может занять до шести недель. Чтобы нивелировать угрозу саботажа, в Берлине рассматривается возможность передачи функций по защите критической инфраструктуры соседним землям, а также ограничение доступа должностных лиц от AfD к секретной информации о военных операциях.

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