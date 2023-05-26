"Дети дрожали и плакали": пассажир самолета открыл дверь во время полета на высоте 213 метров

Судно находилось на высоте около 213 метров над землей, за несколько минут до посадки.

Пассажир самолета Airbus 321 южнокорейской компании Asiana Airlines открыл дверь во время полета.

Об этом сообщило CNN.

Самолет выполнял внутренний рейс с острова Чеджу в город Тегу, на борту находились 200 человек, из них 194 были пассажирами. Мужчина решил открыть дверь, когда воздушное судно заходило на посадку.

ВВС пишет, что в самолете находились дети школьного возраста, они летели на спортивное мероприятие выходного дня. В управлении образования Чеджу уточнили, что восемь из оказавшихся в больнице были школьниками.

"Дети дрожали, они плакали и были напуганы", — рассказал отец одного из учеников.

В то же время авиационный специалист Джеффри Томас из Airline Ratings назвал инцидент "очень странным", ведь "технически невозможно открыть эту дверь во время полета, потому что скорость ветра при посадке такого самолета составляет около 270 километров в час".

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