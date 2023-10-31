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Дети госсекретаря Блинкена одели на вечеринку в Белый дом костюмы Зеленского и флага Украины (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1504
Время на прочтение
1 мин
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Дети госсекретаря Блинкена одели на вечеринку в Белый дом костюмы Зеленского и флага Украины (видео)

Дети госсекретаря Блинкена на вечеринке в Хэллоуин / Фото: Associated Press

Супруги Байденов угощали деток сладостями.

Накануне Хеллоуина в Белом доме устроили вечеринку, чтобы поздравить детей с праздником. Дети госсекретаря Энтони Блинкена посетили празднование в костюмах Владимира Зеленского и флага Украины.

Видео опубликовала пресс-служба The White House.

Как видно на кадрах, Джо Байден был в образе самого себя – надел кепку и костюм, а его жена Джилл превратилась в кошку – была с ушками и пушистыми манжетами на сером платье. Супруги угощали деток сладостями.

Daily mail добавляет, что Белый дом украшали известные литературные персонажи, такие как Дороти из "Волшебника страны Оз", и другие. Первая леди также организовала уголок для чтения, где читала детям "10 жутких тыкв", а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в костюме ангела читала "Первую метлу".

На вечеринку пришли около 8000 гостей, включая учеников местных государственных школ.

Дети госсекретаря Блинкена пришли на вечеринку в Белый дом в костюмах Зеленского и флага Украины

Дети госсекретаря Блинкена пришли на вечеринку в Белый дом в костюмах Зеленского и флага Украины

Ранее мы опубликовали поздравления с Геловином в 2023 году. Просмотреть можно по ссылке.

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Дата публикации
Просмотры
1504
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