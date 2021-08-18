"Дети плачут и просят поесть": число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам

"Дети плачут и просят поесть": число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам

По словам местных, пострадавшие из-под завалов отправляли сообщения с просьбой о помощи.

На Гаити во вторник, 17 августа, число жертв землетрясения возросло до 1941. В результате стихии пострадали до 9,9 тысячи человек, многим из которых пришлось ждать медицинскую помощь лежа на улице в адскую жару.

Об этом со ссылкой на Управление гражданской защиты Гаити сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что разрушения сконцентрированы в юго-западном районе страны, где больницы уже сообщают о медицинском коллапсе, а люди возмущаются медленной реакцией правительства.

С субботы из-под обломков продолжают доставать тела. В одном из многоквартирных домов во вторник обнаружили тело трехлетней девочки. 53-летний житель трехэтажки Джозеф Бойер рассказал, что знает семью погибшей: "Мать и отец находятся в больнице, но все трое детей умерли".

Другой гаитянин, 24-летний Джеймс Луксама, поделился слухами о том, что пострадавшие присылали людям текстовые сообщения из-под завалов с просьбой о помощи. В то же время сам мужчина не видел и не получал таких сообщений.

Глава Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер во вторник указал, что оценку последствий землетрясения пришлось приостановить из-за сильного дождя. Он также признал, что "люди становятся агрессивными".

Представитель организации "Спасите детей" Карл-Анри Пети-Фрер отметил, что многие дети осиротели в результате землетрясения, а подростки начали голодать, оставшись без защиты от ветра и дождя.

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"Я вижу, как дети плачут на улице, люди просят нас поесть, а у нас мало еды, — поделился он. — Присутствующие здесь организации делают все, что в их силах, но нам нужно больше материалов. Больше всего нужны еда, чистая вода и кровь, и они нам нужны быстро".

По словам гаитянского экономиста и профессора Университета Кискейя Эцера Эмиля, землетрясение почти наверняка приведет к более длительной бедности в пострадавшем юго-западном регионе Гаити.

"Землетрясение только что нанесло смертельный удар по экономике региона, которая уже около 2,5 лет стоит на коленях", — высказался эксперт.

Между тем США перебросили в Гаити десять вертолетов из Гондураса, девять катеров береговой охраны и самолет P-8 Poseidon.

Напомним, что:

землетрясение силой 7,2 балла произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Сюда в юго-западной части страны;

в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Сюда в юго-западной части страны; стихия разрушила более семь тысяч домов и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой;

и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой; метеорологи предупреждали, что в понедельник и вторник Гаити охватит тропический шторм с сильным ветром и проливным дождем, который "может привести к наводнениям и оползням".

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