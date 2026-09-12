Дети прыгали из окон, спасаясь от пожара: в школах погибли десятки учеников

Последствия пожара / © Associated Press

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В городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго сразу в двух школах вспыхнули масштабные пожары. По меньшей мере, 26 учеников погибли, еще десятки людей пострадали.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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По данным правительства провинции Южное Киву, среди погибших — 19 девушек и семеро парней. Впрочем, там предупреждают, что количество жертв может возрасти. Пострадавших доставили в местные медицинские учреждения.

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Медсестра центра здоровья Nyamulagira BDOM сообщила, что в медучреждение доставляли детей всех возрастов — ребят из двух учебных заведений.

Как рассказал глава района Муазе Лубала, пожар сначала вспыхнул в одном из домов, а затем перекинулся на две соседние школы. По его словам, несколько учеников оказались заблокированы внутри средней школы Furaha. Часть детей погибла из-за отравления дымом.

Выход из школы был слишком узким, поэтому часть учеников пыталась спастись через окна, другие же устремились к двери. В давке дети падали на пол, некоторых затаптывали.

Причину возгорания пока не установили. В то же время по словам Лубалы, пожар начался в густонаселенном районе, где большинство домов построены из дерева. Это способствовало быстрому распространению огня.

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Отмечается, что центральные власти Демократической Республики Конго имеют ограниченный контроль над восточными районами страны. В феврале 2025 года поддерживаемые Руандой боевики группировки M23 захватили Букаву.

Напомним, медицинская система Конго находится под значительной нагрузкой из-за масштабной вспышки лихорадки Эбола. Эпидемия охватила уже шесть провинций страны. Одной из главных проблем стал острый дефицит мест для лечения больных. Также не хватает медицинского персонала.

По имеющимся данным, болезнь уже унесла более 3300 жизней, а всего зафиксировано более 6800 подтвержденных случаев.

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