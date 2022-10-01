Дети Путина, олигархи, артисты-марионетки Кремля и другие: СНБО ввел санкции против россиян и предателей

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против родственников Путина, артистов-коллаборантов из Украины, представителей "правительств "ЛНР/ДНР" и других.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц. Под санкции попали 3600 человек. Это как граждане России, так и изменники Украины, перешедшие на сторону врага.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Под санкции СНБО попали:
- дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
- представители региональных и властей России;
- олигархи и их близкое окружение;
- артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
- представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
- представители т.н. правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.
"Также приняты санкции против иностранных граждан — так называемых "международных наблюдателей", участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины. Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логи" и других сфер", — говорится на сайте.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал в октябре эскалацию на фронте.
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