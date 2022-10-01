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Дети Путина, олигархи, артисты-марионетки Кремля и другие: СНБО ввел санкции против россиян и предателей

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Дети Путина, олигархи, артисты-марионетки Кремля и другие: СНБО ввел санкции против россиян и предателей

Фото: ТСН.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против родственников Путина, артистов-коллаборантов из Украины, представителей "правительств "ЛНР/ДНР" и других.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц. Под санкции попали 3600 человек. Это как граждане России, так и изменники Украины, перешедшие на сторону врага.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Под санкции СНБО попали:

  • дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных и властей России;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;
  • представители т.н. правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

"Также приняты санкции против иностранных граждан — так называемых "международных наблюдателей", участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины. Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логи" и других сфер", — говорится на сайте.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал в октябре эскалацию на фронте.

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