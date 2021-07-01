Дети среди жертв обвала в США и смертельная жара в Канаде. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- "Крым — это Украина": НАТО озвучило резкое заявление об РФ после инцидента с британским эсминцем. Читать дальше ->
- Высший суд Пенсильвании освободил американского актера и комика Билла Косби, который почти три года сидел в тюрьме за изнасилование. Читать дальше ->
- На седьмой день после обрушения 12-этажки вблизи Майами спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей 4 и 10 лет. Общее количество жертв увеличилось до 18, судьба еще 145 человек до сих пор неизвестна. Читать дальше ->
- The Associated Press сообщило, что компании Trump Organization, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу выдвинули обвинения.Читать дальше ->
- В канадской провинции Британская Колумбия с 25 по 30 июня по меньшей мере 486 человек внезапно умерли во время аномальной жары. Читать дальше ->