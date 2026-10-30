Дети в советской форме и русском народном наряде пришли на Гелловин к Трампу: видео

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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В Белом доме 29 октября состоялось традиционное празднование Геловина. Во время праздника президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздавали детям, наряженным в разные костюмы, сладости.

Об этом сообщили в пересслужбе Белого дома.

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Среди детей, посетивших Геловин, был мальчик в костюме танкиста — с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск на рукаве. На видео в Сети видно, что первая леди даже прикоснулась к «военному» головному убору.

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Вместе с ним к президентским супругам подошла девочка в народном наряде, стилизованном под традиционный русский костюм: белой блузке, темном сарафане с цветочным орнаментом и головном уборе с лентами.

Празднование состоялось накануне Хэллоуина, который ежегодно отмечают 31 октября. Вообще во время праздника дети, собиравшие сладости, были одеты как в праздничную, так и в патриотическую одежду. Среди них были солдаты и спортсмены, персонажи мультфильма «История игрушек», разные животные, кукла Barbie и т.д.

На сайте Белого дома сообщили, что мероприятие было проведено, в частности, для семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приемных семей, а также государственных служащих.

Издание Yahoo News пишет, что особое внимание президента привлек один подросток. Он пришел в кепке с лозунгом «Сделаем Америку снова большой», футболке с цифрой «47» — в честь Трампа как 47 президента США — и красных пижамных штанах с изображением американского лидера и надписью «MAGA FOR LIFE».

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В этом году детям раздавали крупные шоколадные батончики Hershey в специальной упаковке: с одной стороны — президентская печать США, с другой — надпись «Счастливого Гэлловина». На обертках также были размещены золотистые подписи президента и первой леди.

Хэллоуин в Белом доме — история

Празднование Хэллоуина в Белом доме берет свое начало с 1958-го, когда первая леди Мэйми Эйзенхауэр украсила его скелетами, фонарями из тыквы и стеблями сушеной кукурузы. Празднование начали устраивать

Традицию проведения в Белом доме мероприятий на Геловин с угощением детей сладостями, а также частных празднований для семьи, друзей и сотрудников положили начало Кеннеди. С тех пор масштабные праздничные мероприятия в Геловине регулярно проводятся на территории президентской резиденции.

Напомним, священник Алексей Филюк рассказал, стоит ли украинцам праздновать Геловин. Он осудил распространение этой традиции, особенно во время боевых действий. По его словам, участие в таком празднике является духовным выбором, противоречащим христианским устоям.

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