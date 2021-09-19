Дети во всем мире заражаются респираторным вирусом: что произошло

Дети во всем мире заражаются респираторным вирусом: что произошло

Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей.

Об этом информирует BBC News.

Как заявил глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов. Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей.

В США до 60 % младенцев заражаются респираторно-синцитиальным вирусом во время первого эпидемического сезона, и практически все дети переносят инфекцию к возрасту двух-трех лет. Среди всех инфицированных этим вирусом лишь у 2—3 % возникает капиллярный бронхит и имеются показания к госпитализации. Некоторые новорожденные могут быть инфицированы несколько раз даже в период одного эпидемического сезона. Тяжелые инфекции значительно чаще встречаются среди пожилых людей.

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