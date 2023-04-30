"Детсад ужасов": няни заставляли детей есть с пола, бросали тяжелые пакеты на головы и привязывали

Малыши возвращались домой с царапинами и ссадинами.

В Израиле разоблачены воспитательницы-садистки. Они отправлены за решетку. В частности, владелицы детсада "Тули" Литаль Барси уже предъявили обвинения, она ожидает приговора.

Об этом говорится в израильском издании "Известия".

Детское частное заведение в израильском городе Рамла уже назвали "детсадом ужасов". Там три бывших помощницы воспитателя издевались над 26 малышами.

Женщин уже доставлены в тюрьму "Неве-Тирца". Они приговорены к 5, 4,5 и 4 годам тюрьмы. Орли Шаргани, еще одна помощница воспитателя, осужденная за жестокое обращение с детьми, начнет отбывать в июне три с половиной года заключения.

Одну из осужденных, Рухаму Саад, кроме тюремного срока, окружной суд приговорил к выплате семьям потерпевших компенсации в размере 70 тыс. шекелей.

Владелице детсада Литаль Барси также предъявлены уголовные обвинения, но его дело будет рассматриваться отдельно.

Родители воспитанников детского сада "Тули" подали заявление в полицию и передали следователям видеоматериалы.

На видео снято, как две няни бросают полные упаковки влажных салфеток с расстояния нескольких метров в головы детей. Во многих случаях от удара тяжелым пакетом малыши теряли равновесие, падали и начинали плакать.

Также детей привязывали к стулу, с силой швыряли на пол, щипали, давали им затыльники. Многие родители рассказывали о том, что малыши возвращались домой с царапинами и ссадинами.

"Что вы хотите, это дети, они резвятся, невозможно за всеми увидеть", — отвечала на вопросы родителей владелица заведения.

16 августа 2020 года помощницам воспитателя детского сада "Тули" было предъявлено обвинение в многочисленных эпизодах издевательства и жестокости по отношению к беспомощным детям ясельного возраста.

Также было установлено, что обвиняемые заставляли детей кушать с пола и избивали их рукой по лицу или по голове, а также пустой бутылкой по голове.

Две помощницы воспитателя кормили детей насильно, впихивая еду в рот и игнорируя их плач.

Воспитательницы также бросали детей на батут таким образом, что ребенок мог удариться головой об пол.

Тем временем в Украине у пенсионерки, которая считается самой старшей роженицей страны, изъяли дочь из-за издевательств над ней.

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