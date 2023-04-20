Детские соревнования по убийству кошек за деньги были отменены в последний момент: детали истории

Для тех, кто убьет больше всего кошек, был объявлен денежный приз в размере 155 долларов США.

В Новой Зеландии организаторы детских соревнований по охоте на кошек отменили мероприятие из-за негативной реакции на такой конкурс.

Об этом сообщает BBC.

На организаторов ежегодной охоты обрушился вал критики после того, как они объявили новую категорию охоты. Так, на диких кошек, которые в Новой Зеландии считаются вредителями, должны были охотиться дети.

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Детям отмечали, чтобы те не убивали домашних животных, однако поощряли убить как можно больше диких кошек. За это был даже объявлен денежный приз в размере 250 новозеландских долларов (155 долларов США).

Группы защиты животных осудили эти соревнования. Общество предотвращения жестокого обращения с животными Новой Зеландии сообщило 18 апреля, что "детская категория, предполагавшая отстрел диких кошек", не включена в программу соревнований. Представитель организации пояснил, что и дети, и взрослые не смогут отличить "дикую, бродячую кошку от напуганной домашней".

Кроме того, был риск того, что домашние коты могут "попасть под перекрестный огонь", отметил один из бывших спонсоров охоты.

Этот конкурс должен был состояться в рамках июньского сбора средств для местной школы в Кентербери на Южном острове. В ежегодных соревнованиях обычно участвуют сотни людей, включая детей, соревнующихся в убийстве диких свиней, оленей и зайцев.

18 апреля организаторы охотничьих соревнований объявили, что охота на кошек отменена, сообщив о поступлении "отвратительных и неуместных электронных писем".

"Мы разочарованы и приносим извинения тем, кто хотел принять участие в мероприятии, направленном на защиту наших родных птиц и других уязвимых видов", – говорится в заявлении организаторов соревнований.

Это заявление в Сети собрало более 100 комментариев. Авторы многих из них выступали на стороне проведения мероприятия. В частности, люди утверждали, что охота могла быть "контролируемым отстрелом".

"Если бы люди знали, какой вред здесь наносят дикие коты. Они также влияют на наше сельское хозяйство. Дикие коты переносят болезни... мы будем просто продолжать их отстреливать, пока мы их будем видеть", — написала одна местная жительница.

Меры по контролю за популяцией диких кошек – тема горячих дебатов в Новой Зеландии. Там животные представляют угрозу местным видам и биоразнообразию страны.

Крупнейшая природоохранная организация страны, Королевское общество защиты лесов и птиц, подсчитала, что дикие коты могут быть причиной гибели 1,1 млн. местных птиц ежегодно, а также десятков миллионов неместных птиц.

Напомним, в Одессе попал в скандал дельфинарий, расположенный в одном комплексе с гостиницей. Жильцы президентских апартаментов выложили в Сеть видео с развлечениями с морским котиком прямо в гостиничном номере.

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