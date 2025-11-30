- Дата публикации
-
Категория
Мир
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Детский праздник закончился убийством - четверо погибших
В ТЦ произошла стрельба — есть жертвы. Полиция не раскрывает детали инцидента.
В Калифорнии празднование дня рождения ребенка обернулось трагедией. Во время стрельбы погибли четыре человека, среди них — дети.
Об этом сообщает ABC.7com.
Офис шерифа округа Сан-Хоакин сообщает, что стрельба произошла около 18:00 в торговом центре.
Вице-мэр города Стоктон Джейсон Ли написал в Facebook, что стрельба произошла во время детского дня рождения.
Гизер Брент, спикер офиса шерифа округа Сан-Хоакин, сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые.
«Предварительные признаки свидетельствуют о том, что это мог быть целенаправленный инцидент», — сказала Брент на месте происшествия.
Полиция устанавливает все причины и мотивы стрельбы.
