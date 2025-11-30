ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Детский праздник закончился убийством - четверо погибших

В ТЦ произошла стрельба — есть жертвы. Полиция не раскрывает детали инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте стрельбы

На месте стрельбы / © Associated Press

В Калифорнии празднование дня рождения ребенка обернулось трагедией. Во время стрельбы погибли четыре человека, среди них — дети.

Об этом сообщает ABC.7com.

Офис шерифа округа Сан-Хоакин сообщает, что стрельба произошла около 18:00 в торговом центре.

Вице-мэр города Стоктон Джейсон Ли написал в Facebook, что стрельба произошла во время детского дня рождения.

Гизер Брент, спикер офиса шерифа округа Сан-Хоакин, сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые.

«Предварительные признаки свидетельствуют о том, что это мог быть целенаправленный инцидент», — сказала Брент на месте происшествия.

Полиция устанавливает все причины и мотивы стрельбы.

Напомним, в США в переполненном ТЦ Westfield Valley Fair раздались выстрелы. Два человека ранены.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie