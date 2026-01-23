Детям хотят запретить доступ к соцсетям: кто будет контролировать возраст пользователей

В Канаде хотят запретить пользование соцсетями для детей

Канадские чиновники готовят новый законопроект об «онлайн-вреде», предусматривающий повышение возрастного ценза для пользователей соцсетей.

Как сообщает The Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники, министры могут рассмотреть эту инициативу уже в следующем месяце.

Почему меняют правила

Сейчас в Канаде действует формальный запрет для детей младше 13 лет, однако он не работает: дети массово регистрируются, указывая фальшивую дату рождения. Новый порог в 14 лет должен быть подкреплен более строгими механизмами верификации.

Главная причина таких радикальных шагов — рост насилия против детей в интернете. Канадский центр защиты детей обнародовал тревожную статистику:

С июня 2022 года по декабрь 2025 года зафиксировано 127 случаев экстремального онлайн-насилия.

Большинство из них произошло за последние 12 месяцев.

Злоумышленники используют тактику шантажа, угрожая распространить интимные фото, чтобы заставить подростков к опасным действиям или причинения вреда.

Австралийский пример

Канада вдохновляется опытом Австралии. Там в декабре 2025 вступил в силу запрет на соцсети для детей до 16 лет. Результат был мгновенным: через несколько недель платформы X (Twitter), TikTok, Instagram и Snapchat потеряли миллионы молодых пользователей в этой стране.

Теперь Оттава, а также Великобритания рассматривают возможность введения аналогичных мер.

Война техногигантов

На фоне подготовки законопроекта разгорелся спор между IT-гигантами по поводу того, кто именно должен контролировать возраст пользователей.

Meta (Facebook, Instagram) предлагает переложить ответственность на магазины приложений (App Store и Google Play). Они считают, что возраст должен проверяться на уровне настроек смартфона.

Google выступает категорически против. Представитель компании Карим Ганем обвинил Meta в попытке «переложить ответственность на других» и заявил, что это создаст серьезные риски для конфиденциальности семей, но не защитит детей.

Что еще планируют запретить

Кроме возрастного ценза, правительство Канады готовит еще один законопроект, курируемый министром искусственного интеллекта Эваном Соломоном. Этот документ должен запретить таргетированную рекламу для лиц младше 18 лет.

Эксперты отмечают: только запрет не сработает без создания мощного регулятора, который сможет штрафовать компании за нарушения. В противном случае дети, достигнув разрешенного возраста, будут просто попадать в «токсичную среду без предохранителей».

Напомним, во Львовской области школьница получила судебный приговор за кибербуллинг. Во время прямой трансляции в TikTok она не просто ругалась, а публично унижала другого ребенка и угрожала ему физической расправой.