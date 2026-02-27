Детям хотят запретить соцсети: какие жесткие правила планируют ввести

Дети / © Credits

Реклама

Правительство Польши готовит законопроект, который запретит детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщила профильная министерка образования Барбара Новацкая, эта инициатива должна вступить в силу в начале 2027 года. Главной целью такого шага является предотвращение проблем с ментальным здоровьем среди подростков и создание безопасной цифровой среды.

Реклама

Новые правила возложат ответственность непосредственно на технологические компании, такие как Meta Platforms Inc. и X Илона Маска. Платформы будут обязаны внедрить действенные механизмы верификации возраста при регистрации. За нарушение норм и предоставление доступа младшим пользователям документ предусматривает систему штрафов.

Несмотря на возможную напряженность в отношениях с американскими ИТ-гигантами, польские власти настаивают на том, что решение не имеет политического подтекста. Министерство образования уверяет, что защита несовершеннолетних является приоритетом, который стоит выше бизнес-интересов или международных реакций.

«Нужно принимать превентивные меры и не думать, как это воспримет та или иная страна. Я считаю, что в интересах каждой страны защищать своих детей», — заявила Барбара Новацкая.

Запрет соцсетей для детей — последние новости

Напомним, мировой тренд на ограничение доступа детей к социальным сетям набирает обороты. Федеральное правительство Канады разрабатывает план полного запрета пользования соцсетями для детей младше 14 лет.

Реклама

Также Чехия готовит законодательный щит против вредного влияния технологий на молодежь. Законопроект о возрастных ограничениях в Интернете может быть внесен уже в этом году.

Кроме того, в декабре 2025 года в Австралии официально вступил в силу запрет на соцсети для подростков до 16 лет. Это заставило техгигантов типа Facebook, TikTok и YouTube массово удалять аккаунты под угрозой штрафов до 49,5 млн дол.

Ранее мы писали, что и в одном из штатов США детям запретят пользоваться соцсетями ночью без согласия родителей.