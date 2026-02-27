- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Детям хотят запретить соцсети: какие жесткие правила планируют ввести
Польша планирует запретить соцсети для детей младше 15 лет с 2027 года.
Правительство Польши готовит законопроект, который запретит детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.
Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщила профильная министерка образования Барбара Новацкая, эта инициатива должна вступить в силу в начале 2027 года. Главной целью такого шага является предотвращение проблем с ментальным здоровьем среди подростков и создание безопасной цифровой среды.
Новые правила возложат ответственность непосредственно на технологические компании, такие как Meta Platforms Inc. и X Илона Маска. Платформы будут обязаны внедрить действенные механизмы верификации возраста при регистрации. За нарушение норм и предоставление доступа младшим пользователям документ предусматривает систему штрафов.
Несмотря на возможную напряженность в отношениях с американскими ИТ-гигантами, польские власти настаивают на том, что решение не имеет политического подтекста. Министерство образования уверяет, что защита несовершеннолетних является приоритетом, который стоит выше бизнес-интересов или международных реакций.
«Нужно принимать превентивные меры и не думать, как это воспримет та или иная страна. Я считаю, что в интересах каждой страны защищать своих детей», — заявила Барбара Новацкая.
Запрет соцсетей для детей — последние новости
Напомним, мировой тренд на ограничение доступа детей к социальным сетям набирает обороты. Федеральное правительство Канады разрабатывает план полного запрета пользования соцсетями для детей младше 14 лет.
Также Чехия готовит законодательный щит против вредного влияния технологий на молодежь. Законопроект о возрастных ограничениях в Интернете может быть внесен уже в этом году.
Кроме того, в декабре 2025 года в Австралии официально вступил в силу запрет на соцсети для подростков до 16 лет. Это заставило техгигантов типа Facebook, TikTok и YouTube массово удалять аккаунты под угрозой штрафов до 49,5 млн дол.
Ранее мы писали, что и в одном из штатов США детям запретят пользоваться соцсетями ночью без согласия родителей.