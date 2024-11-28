Детям младше 16 лет официально запретили пользоваться соцсетями в одной из стран мира

Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit будут иметь год на внедрение инструментов для ограничения доступа для детей после чего закон вступит в силу.

Запрет социальных сетей для детей до 16 лет принял Сенат Австралии — страны, которая вскоре станет первой в мире с таким законом.

Сенат Австралии принял закон, ограничивающий доступ детей к социальным сетям

Об этом пишет Associated Press.

Согласно нововведениям, Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit и другие соцсети будут вынуждены запретить доступ детям до 16 лет или получат штраф до 50 млн австралийских долларов (33 млн долларов США)

За запрет выступили 34 сенатора проголосовали за, а 19 проголосовали против. Палата представителей в среду также проголосовала за этот закон, показав сильную поддержку, 102 голоса – за, 13 голосов – против.

Пока продолжается процесс одобрения поправок оппозиции, но его называют формальностью, поскольку правительство согласилось, что поправки будут приняты.

Что хочет изменить оппозиция

Оппозиция внесла поправки, которые усилит защиту конфиденциальности, в частности, соцсети не смогут требовать от пользователей государственные документы, удостоверяющие личность, таких как паспорта или водительские права, а также не смогут требовать цифровую идентификацию через государственные системы.

Критики закона заявляют, что австралийское правительство приняло поспешное решение о запрете социальных сетей для детей. Компании, управляющие платформами, выражали сомнения в эффективности закона и призвали Сенат отложить голосование по крайней мере до июня 2025 года.

Среди главных опасений оппозиции этого закона есть то, что запрет на социальные сети изолирует детей, лишит их положительных аспектов социальных медиа и "затолкнет" в дарквеб.

Напомним, бывший киберпреступник рассказал, как работает даркнет.

Читайте также: