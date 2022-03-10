"Детям Украины немедленно нужен мир!" — в ЮНИСЕФ повторили свой призыв к немедленному прекращению огня после обстрела Мариуполя

Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру – в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы – за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться.

"Я ошеломлена информацией о сегодняшнем нападении на роддом в Мариуполе. По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных зданий оказались маленькие дети и роженицы. Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", — говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин М. Рассел.

Об этом пишет UNICEF.

"Эта атака, если она будет подтверждена, показывает какие ужасные потери наносит эта война детям и семьям Украины. Менее чем за две недели по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения, а более миллиона детей были вынуждены покинуть Украину и отправиться в соседние страны", – добавляют в детском фонде ООН.

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"Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру – в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы – есть за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться. ЮНИСЕФ повторяет свой призыв по немедленному прекращению огня и призывает придерживаться обязательств по международному гуманитарному праву по защите детей от вреда, а также обеспечить гуманитарным организациям возможность получить безопасный и быстрый доступ к детям, нуждающимся в помощи. Детям Украины немедленно нужен мир!", — говорится в тексте заявления.

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