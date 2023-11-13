Дэвид Кэмерон возглавил МИД Великобритании: какая позиция политика в отношении Украины

Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вернулся в правительство страны. В этот раз он возглавил Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает The New York Times.

В издании отмечают, что назначение Кэмерона является экстраординарным поворотом для бывшего премьер-министра, которого больше всего помнят за организацию референдума 2016 года. Как известно, он привел к выходу Великобритании из Европейского Союза. Сам Кэмерон выступал за то, чтобы Великобритания осталась в составе блока, и когда с небольшим преимуществом было проголосовано за выход страны, он подал в отставку.

Позиция по отношению к Украине

Новый глава МИД пообещал помочь правительству Риши Сунак справиться с разными вызовами, пишет The Telegraph, в частности – войной в Украине.

"Мы столкнулись с огромным набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В настоящее время глубоких глобальных изменений для этой страны редко было важнее поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан", – подчеркнул чиновник.

Кэмерон также признал, что находился вне политики в последние годы, но выразил надежду, что это не помешает ему достичь поставленной цели.

"Я надеюсь, что мой опыт – как лидер консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести лет – поможет помочь премьер-министру решить эти жизненно важные проблемы", – подытожил Дэвид Кэмерон.

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Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет ведущим британского телеканала GB News. Он позиционирует себя как платформу, представляющую альтернативный взгляд на события.

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