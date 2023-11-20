Девочка-подросток жестоко убила мать своего парня, потому что она была против их отношений (фото)

Мать мужчины, который был старше своей девушки, не одобряла их отношения.

В США, штат Огайо, 17-летняя Кейтлин Кунс, которая была в отношениях с 33-летним Джонатаном Джонсом, убила его мать, потому что женщина была против их отношений.

Об этом рассказывает Mirror.

Кейтлин Кунс из Кливленда обвиняют в убийстве 53-летней Николь Джонс. По данным полиции, убийство произошло спустя несколько дней после того, как Кейтлин Кунс сбежала из дома приемной семьи, чтобы встретиться с Джонатаном Джонсом.

Кейтлин Кунс/Фото: Mirror

Как сообщается, Кунс дала Джонатану 5 часов, чтобы он убил собственную мать. А когда мужчина не смог это сделать, несовершеннолетняя девочка решила сама расправиться с матерью своего парня.

Известно, что Джонатан имеет судимости, в частности, за распространение непристойных материалов. Мужчина начал отношения с 17-летней Кейтлин Кунс, еще до того, как ему выдвинули подозрения.

Джонатан Джонс/Фото: Mirror

11 апреля 2023 года Джонатан забрал Кейтлин из кафе и повез ее в дом своей матери, где он жил. Кунс залезла в дом через окно, чтобы спрятаться от Николь, не одобрявшей отношения своего 33-летнего сына с 17-летней девушкой.

Как утверждают прокуроры, уже в доме Кейтлин приказала Джонсу убить свою мать и дала ему на это 5 часов.

Николь Джонс/Фото: Mirror

Однако после того, как Джонс этого не сделал, Кунс взяла дело в свои руки. Девушка ударила 53-летнюю Николь Джонс камнем, прежде чем задушить ее.

"Она вышла на улицу, взяла камень, и когда Николь Джонс стояла перед холодильником на кухне, Кейтлин несколько раз ударила Николь Джонс и задушила ее", — рассказал прокурор округа Лукас Энди Ластра.

В это время Джонс сидел в гостиной. После убийства пара поехала в магазины, чтобы купить брезент и мусорные мешки, чтобы убрать место преступления.

Тело Николь отвезли в соседний жилой комплекс на машине Джонса и выбросили на мусорку. Полиция говорит, что тело, скорее всего, никогда не найдут, ведь его вместе с мусором вывезли на свалку.

После этого Кунс направила сообщение медсестре из ее старого приемного дома, чтобы сообщить, что она убила двух человек и убегает.

После нападения 11 апреля пара сбежала через южную границу в Мексику, их объявили в розыск. Через месяц полиция обнаружила их.

Несмотря на то, что Кейтлин Кунс несовершеннолетняя, она обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, подделке доказательств и жестоком обращении с трупом. Кунс призналась в убийстве женщины.

Напомним, в США мужчина устроил хаотическую стрельбу – четверо погибших.

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