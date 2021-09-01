Девочка-сирота ударила полицейского ножом, когда он спасал ее от падения из окна

Она не хотела покидать квартиру.
В российском Санкт-Петербурге сотрудник полиции получил ранение, спасая подростка от падения из окна.
Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД, — пишет "Интерфакс".
Представители органов опеки обратились в полицию за помощью в доставлении в учреждение для детей, лишившихся родителей, 13-летней девочки, которая не хотела покидать квартиру. Ранее умерла мать школьницы, и девочка осталась сиротой.
Когда полицейские и представители органов опеки вошли в квартиру, несовершеннолетняя открыла окно на кухне и попыталась выпрыгнуть. 33-летний сотрудник полиции бросился к окну, успел поймать подростка за ноги и вернул в комнату. В этот момент девочка схватила со стола кухонный нож и, по предварительной информации, и случайно нанесла полицейскому резаную рану шеи.
Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.
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