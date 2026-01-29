Девочка случайно обнаружила метеорит старше Земли

Обломок метеорита / © Getty Images

В городе Пенарт, Великобритания, восьмилетняя Ариана Черч случайно обнаружила самый древний метеорит.

Как пишет Wales Online, он старше планеты Земля.

Ариана приехала в Пенарт летом 2025 года с отцом Мэттом и младшей сестрой Лейлой. Находясь на пляже, она заметила два необычных камня. Один походил на кусок вулканической породы, а другой привлек ее необычной текстурой. Она взяла их домой.

Мать Арианы, Хейли, посоветовала ей спрятать камни в ящик и беречь их.

Со временем девочка решила показать свои находки геологу. Мужчина предположил, что первый камень образовался после последнего извержения вулкана в Испании. Второй камень заинтересовал его сильнее. Он был тяжелым, холодным на ощупь и обладал странным запахом.

С позволения девочки мужчина забрал образец для изучения. Ученые разрезали его и обнаружили внутри кристаллы, которые могут образовываться только в космосе. Они определили, что перед ними метеорит в возрасте примерно 4,5 миллиарда лет. Скорее всего, он являлся частью планеты, которой не существует.

