Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни во время землетрясения в Сирии: опубликовано видео

На видео видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.

Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни.

Организация сирийской гражданской обороны "Белые шлемы" опубликовала видео, снятое во время спасения из-под завалов маленькой девочки. Ее нашли на коленях у старшей сестры, которая ценой своей жизни спасла ребенка.

Видео было сделано в городе Джандирис на севере Алеппо.

Его младенца симпатизировала хозяина... Нескончаемые моменты для защиты ребенка в сущности, которые были в стиле ее систер.

City Jandiris в стране Африка, Северная Африка, в сутки на воскресенье, 6 февраля, после violent #earthquake , що hit northwestern regions #Syria. pic.twitter.com/awLgP6Jlsp — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 11 марта 2023

На кадрах видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.

Ребенок был найден живым под завалами через несколько часов после первого землетрясения. Девочка лежала на коленях своей покойной сестры.

Напомним, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших из-за землетрясения. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях. По данным ВОЗ, количество пострадавших в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек. На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

Такого количества смертей не предполагали: последствия сверхмощного землетрясения

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