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Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни во время землетрясения в Сирии: опубликовано видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
1 мин
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Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни во время землетрясения в Сирии: опубликовано видео

Фото: скриншот с видео

На видео видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.

Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни.

Организация сирийской гражданской обороны "Белые шлемы" опубликовала видео, снятое во время спасения из-под завалов маленькой девочки. Ее нашли на коленях у старшей сестры, которая ценой своей жизни спасла ребенка.

Видео было сделано в городе Джандирис на севере Алеппо.

На кадрах видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.

Ребенок был найден живым под завалами через несколько часов после первого землетрясения. Девочка лежала на коленях своей покойной сестры.

Напомним, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших из-за землетрясения. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях. По данным ВОЗ, количество пострадавших в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек. На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

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Дата публикации
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635
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