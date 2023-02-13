Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни во время землетрясения в Сирии: опубликовано видео

На видео видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.
Девочка спасла сестричку ценой собственной жизни.
Организация сирийской гражданской обороны "Белые шлемы" опубликовала видео, снятое во время спасения из-под завалов маленькой девочки. Ее нашли на коленях у старшей сестры, которая ценой своей жизни спасла ребенка.
Видео было сделано в городе Джандирис на севере Алеппо.
Его младенца симпатизировала хозяина... Нескончаемые моменты для защиты ребенка в сущности, которые были в стиле ее систер.— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 11 марта 2023
City Jandiris в стране Африка, Северная Африка, в сутки на воскресенье, 6 февраля, после violent #earthquake , що hit northwestern regions #Syria. pic.twitter.com/awLgP6Jlsp
На кадрах видно, как спасатели достают маленькую девочку из-под завалов и она начинает плакать.
Ребенок был найден живым под завалами через несколько часов после первого землетрясения. Девочка лежала на коленях своей покойной сестры.
Напомним, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших из-за землетрясения. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.
Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях. По данным ВОЗ, количество пострадавших в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек. На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).
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