Девушка, которая тонет: загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао

На самом деле, ее идея — привлечь внимание к изменениям климата.

Загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Это огромное лицо девушки, которое разместили в реке. Во время отлива голову хорошо видно, а вот во время прилива кажется, что она тонет. 120-килограммовая скульптура изготовлена из стеклопластика и называется "Завтра".

По словам автора, мексиканского художника Рубена Орозко, она должна привлечь внимание к глобальным изменениям климата. Впрочем, многих жителей Бильбао такое искусство шокировало и даже вызвало ассоциации с самоубийством.

Новости мира: загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао

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