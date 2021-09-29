Девушка, которая тонет: загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао

На самом деле, ее идея — привлечь внимание к изменениям климата.
Загадочная скульптура подняла переполох в испанском Бильбао.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.
Это огромное лицо девушки, которое разместили в реке. Во время отлива голову хорошо видно, а вот во время прилива кажется, что она тонет. 120-килограммовая скульптура изготовлена из стеклопластика и называется "Завтра".
#bihar obra de @rubenorozcoloza en la ría de #Bilbao. Campaña de la #bbk pic.twitter.com/kiXhRt3h9B— Clara alcantara (@clarapinttora) September 24, 2021
По словам автора, мексиканского художника Рубена Орозко, она должна привлечь внимание к глобальным изменениям климата. Впрочем, многих жителей Бильбао такое искусство шокировало и даже вызвало ассоциации с самоубийством.